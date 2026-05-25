Il testo ‘Magnifica Humanitas’, dedicato alle sfide poste dall’intelligenza artificiale, è stato firmato dal papa il 15 maggio, nel 135esimo anniversario della promulgazione della Rerum Novarum di Leone XIII. Pubblicata la prima enciclica di papa Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas e dedicata alla «custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale». Il testo è stato firmato da Prevost il 15 maggio, nel 135esimo anniversario della promulgazione dell’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, risposta del Vaticano alla rivoluzione industriale, accostata dall’attuale pontefice proprio alle nuove sfide poste dall’IA. Per la prima volta nella storia, alla presentazione dell’enciclica ha presenziato anche il papa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Leone XIV presenta la sua prima enciclica: «Disarmiamo l’IA, restiamo umani»

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