Il 25 maggio, Papa Leone XIV sarà presente alla presentazione della sua prima enciclica intitolata “Magnifica Humanitas”. Il documento si concentra sulla tutela della persona umana in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sta assumendo un ruolo crescente nelle società moderne. L’evento vedrà l’intervento diretto del Papa, che affronterà i temi legati alla dignità e ai diritti degli individui di fronte alle nuove tecnologie. La presentazione si svolgerà in Vaticano, coinvolgendo rappresentanti religiosi e esperti del settore.

Papa Leone XIVsi prepara a promulgare la suaprima Lettera Enciclica, dal titoloMagnifica Humanitas, dedicata alla “custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale”. Il documento, firmato il15 maggionel 135° anniversario dellaRerum Novarumdi Leone XIII, sarà presentato ufficialmente il25 maggio 2026alle 11.30 nell’Aula del Sinodo, in Vaticano. Per la prima volta nella storia recente della Chiesa, sarà lo stesso Pontefice a partecipare alla presentazione di una sua enciclica. Previsti un intervento pubblico e la benedizione finale di Papa Leone. La scelta della data e del nome dell’enciclica non è casuale. Il richiamo allaRerum Novarumstabilisce unparallelo diretto tra la rivoluzione industriale di fine Ottocento e la rivoluzione tecnologica contemporanea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV presenta la sua prima enciclica il 25 maggio: “Magnifica Humanitas”

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