E in via del Novecento la ciclabile è al buio

Una pista ciclabile lungo via del Novecento è completamente al buio, mentre i lampioni abbattuti in via Pertini non sono stati mai ripristinati. La segnalazione arriva da un residente, che ha anche fatto parte della circoscrizione, anche se con scarso successo. La mancanza di illuminazione e di riparazioni mette in evidenza problemi di manutenzione nelle zone interessate. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti.

Una pista ciclabile "completamente al buio", e lampioni abbattuti in via Pertini che "non sono stati mai ripristinati". E’ quanto segnala Giuliano Castellucci, dopo averne fatto parte – con scarso successo, a dire il vero – anche il presidente della circoscrizione. "In via del Novecento (foto) – argomenta –, a partire dalla rotatoria di fronte al Conad fino davanti al ristorante pizzeria ’La Celletta’, circa 3400 metri, non esiste un lampione nella strada e tantomeno un lampioncino nella ciclopedonale a fianco. Praticamente questo tratto di strada e di pista ciclopedonale sono completamente al buio. Davanti alla pizzeria ci sono le strisce pedonali, e per attraversarle in sicurezza, tempo fa il Comune ha messo un lampeggiante a chiamata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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