Il Gusto del Buio una cena al buio che invita i partecipanti a vivere un’esperienza sensoriale intensa e fuori dall’ordinario

Da lanazione.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 maggio 2026 ad Arezzo si terrà una cena al buio organizzata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione di Arezzo, in collaborazione con altre associazioni. L’evento mira a offrire un’esperienza sensoriale diversa, in cui i partecipanti saranno immersi in un ambiente completamente privo di luce. Durante la serata, verranno serviti piatti scelti appositamente per stimolare gli altri sensi, come olfatto, tatto e gusto.

Arezzo, 6 maggio 2026 – L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sezione di Arezzo, insieme ad U.N.I.T.A.L.S.I – sottosezione di Arezzo e a Liceo Scientifico Linguistico Statale "Francesco Redi" Arezzo, organizza venerdì 15 maggio 2026, alle ore 20.00, presso la locanda della cittadella della pace, . Per una sera le luci si spengono e sarà il gusto a tracciare la via. Privati della vista, gli ospiti saranno accompagnati in un percorso in cui sapori, profumi e consistenze emergono con forza rinnovata, trasformando il momento della cena in un’occasione di scoperta e consapevolezza diverse dal solito.🔗 Leggi su Lanazione.it

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