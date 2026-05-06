Il 6 maggio 2026 ad Arezzo si terrà una cena al buio organizzata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione di Arezzo, in collaborazione con altre associazioni. L’evento mira a offrire un’esperienza sensoriale diversa, in cui i partecipanti saranno immersi in un ambiente completamente privo di luce. Durante la serata, verranno serviti piatti scelti appositamente per stimolare gli altri sensi, come olfatto, tatto e gusto.

Arezzo, 6 maggio 2026 – L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sezione di Arezzo, insieme ad U.N.I.T.A.L.S.I – sottosezione di Arezzo e a Liceo Scientifico Linguistico Statale "Francesco Redi" Arezzo, organizza venerdì 15 maggio 2026, alle ore 20.00, presso la locanda della cittadella della pace, . Per una sera le luci si spengono e sarà il gusto a tracciare la via. Privati della vista, gli ospiti saranno accompagnati in un percorso in cui sapori, profumi e consistenze emergono con forza rinnovata, trasformando il momento della cena in un’occasione di scoperta e consapevolezza diverse dal solito.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Il Gusto del Buio”, una cena al buio che invita i partecipanti a vivere un’esperienza sensoriale intensa e fuori dall’ordinario

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Dicono che siano adoratori del male e nostalgici del buio. La verità Sono solo la vostra peggiore emicrania. Niente sacrifici umani, solo volumi che vi faranno rimettere in discussione le vostre certezze (e il vostro udito). Se cercate un comizio o una messa - facebook.com facebook