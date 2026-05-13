Al via i lavori alla Casa del Mutilato diventerà un museo del Novecento

Da pordenonetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori di riqualificazione della Casa del Mutilato, un edificio costruito nel 1937 e rappresentativo dell'architettura razionalista nel centro cittadino. La mattina del 12 maggio sono state installate le impalcature esterne per il restauro e il recupero dello stabile. La struttura, che diventerà un museo dedicato al Novecento, ha già visto la rimozione di alcune parti esterne durante i primi interventi.

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Sono partiti i lavori per la riqualificazione della Casa del Mutilato. Nella mattina del 12 maggio è iniziato il montaggio delle impalcature esterne per ridare splendore allo stabile, completato nel 1937 e simbolo dell'architettura razionalista nel centro città. Quest'opera è uno dei tasselli.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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