Al via i lavori alla Casa del Mutilato diventerà un museo del Novecento

Sono iniziati i lavori di riqualificazione della Casa del Mutilato, un edificio costruito nel 1937 e rappresentativo dell'architettura razionalista nel centro cittadino. La mattina del 12 maggio sono state installate le impalcature esterne per il restauro e il recupero dello stabile. La struttura, che diventerà un museo dedicato al Novecento, ha già visto la rimozione di alcune parti esterne durante i primi interventi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui