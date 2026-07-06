Dumfries-Real ora è ufficiale Il Barcellona torna su Leao

Denzel Dumfries è passato ufficialmente al Real Madrid, firmando un contratto fino al 2030 dopo che i Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro. L’Inter ha confermato di aver concluso la cessione. Nel frattempo, il Barcellona si è fatto avanti per Leao, tornando a manifestare interesse nel giocatore.

L’Inter ha salutato ufficialmente Denzel Dumfries, che ieri è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Real Madrid. L’olandese ha firmato un contratto fino al 2030 dopo che i Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni. «Dal giorno uno ho dato tutto per questi colori e per questo club. Ora è arrivato il momento di salutarci finché non ci ritroveremo di nuovo», il messaggio di Dumfries, che lascia dopo 27 reti e 28 assist in 207 presenze, spalmate su cinque stagioni. L’Inter è comunque vicina a chiudere per il sostituto: si tratta di Anan Khalaili, che ieri ha saltato l’amichevole tra l’Union St. Gilloise e la Steaua Bucarest. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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