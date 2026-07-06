Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di una ragazza di 23 anni, deceduta cinque giorni dopo un incidente stradale. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La giovane era stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale della Fratta di Cortona qualche giorno prima di perdere la vita. Le indagini continuano per fare luce su eventuali responsabilità.

Proseguono le indagini sulla morte di Alexandra Halunga, la 23enne di Arezzo deceduta cinque giorni dopo un incidente stradale e le successive dimissioni dal pronto soccorso dell’ospedale della Fratta di Cortona. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto in vista degli accertamenti irripetibili, il medico che l’ha presa in carico al pronto soccorso e la giovane che era alla guida dell’auto al momento dell’incidente. L’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo, ma al momento non emergono responsabilità accertate. L’autopsia, fissata per giovedì 9 luglio, sarà decisiva per chiarire le cause del decesso e verificare un eventuale collegamento tra la morte, il sinistro stradale e le cure ricevute. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Due indagati per la morte della 23enne: disposta l’autopsia

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