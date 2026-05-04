Undici medici e un’ostetrica sono stati iscritti nel registro degli indagati in relazione alla morte di una giovane madre avvenuta poco dopo il parto. La donna, di 25 anni e originaria del Madagascar, è deceduta in un ospedale della città. Al momento, si attende l’esito dell’autopsia per chiarire le cause del decesso. La vicenda è al centro di un’indagine avviata dalle autorità competenti.

Firenze, 4 maggio 2026 – Ci sono undici medici e un’ostetrica tra gli indagati nell’ambito dell’inchiesta per la morte di una giovane madre, Marcia Rabinarison, 25 anni, nata in Madagascar, subito dopo il parto. La tragedia è accaduta all’ospedale fiorentino del San Giovanni Di Dio nella giornata del primo maggio. Tutti hanno ricevuto l’avviso di garanzia. Sulla vicenda il compagno della donna, affranto, aveva sporto denuncia ai carabinieri. Nel dettaglio, oltre all’ostetrica, gli indagati sono sei ginecologi, un chirurgo e quattro anestesisti. Primo passo importante dunque nelle indagini sul decesso della donna. Dopo il parto, aveva avuto una importante emorragia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Undici medici e un’ostetrica indagati per la morte della giovane madre dopo il parto. C’è l’autopsia

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