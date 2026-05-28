Incidente a Montecorice quattro indagati | disposta perizia sulla morte dei due fidanzati

Notizia in breve

Quattro persone risultano indagate in relazione all’incidente che il 13 marzo scorso ha causato la morte di due giovani fidanzati lungo la strada provinciale a Montecorice. Le autorità hanno disposto una perizia per chiarire le dinamiche dell’incidente, avvenuto nella zona di Ripe Rosse. Le indagini sono in corso e si concentrano sulle cause che hanno portato all’incidente e alle responsabilità coinvolte.