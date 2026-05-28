Incidente a Montecorice quattro indagati | disposta perizia sulla morte dei due fidanzati
Quattro persone risultano indagate in relazione all’incidente che il 13 marzo scorso ha causato la morte di due giovani fidanzati lungo la strada provinciale a Montecorice. Le autorità hanno disposto una perizia per chiarire le dinamiche dell’incidente, avvenuto nella zona di Ripe Rosse. Le indagini sono in corso e si concentrano sulle cause che hanno portato all’incidente e alle responsabilità coinvolte.
Proseguono le indagini sulla drammatica morte di Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i giovani fidanzati originari di Capaccio Paestum deceduti nel violento incidente avvenuto il 13 marzo scorso lungo la strada provinciale Via del Mare, nella zona di Ripe Rosse, a Montecorice. La Procura di Vallo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie e thread social correlati
Due indagati per la morte dell'operaio a Sicignano: disposta l'autopsiaLa Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta sulla morte di un operaio di 38 anni avvenuta mercoledì scorso in un incidente sul lavoro a Sicignano...
Montecorice, auto nel dirupo alle Ripe Rosse dopo incidente: muore coppia di fidanzatiUna coppia di fidanzati ha perso la vita ieri sera in un incidente avvenuto a Montecorice, nel Cilento.
Tragedia di Montecorice, quattro indagati per l’incidente mortale: tre sono dipendenti provincialiProseguono le indagini della Procura di Vallo della Lucania sul tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 13 marzo lungo la Via del Mare, in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice. infocilento.it
Montecorice, la Procura chiede incidente probatorio: 4 indagati per la morte dei due giovani fidanzatiSarà un incidente probatorio a fare luce sulla tragedia avvenuta lo scorso 13 marzo lungo la strada provinciale Via del Mare, in località Ripe Rosse di Montecorice, costata la ... ilmattino.it