Due calamari magnapinna filmati negli abissi dell'Atlantico | le nuove immagini di uno dei cefalopodi più rari al mondo
Due calamari magnapinna sono stati filmati a oltre 4.300 metri di profondità nell’Atlantico durante una spedizione scientifica. Le immagini mostrano due esemplari di uno dei cefalopodi più rari al mondo, considerato tra i più misteriosi degli abissi. Le riprese sono le prime a questa profondità e rappresentano un record. La scoperta è stata comunicata ufficialmente dagli scienziati coinvolti nella missione.
Una spedizione scientifica ha filmato due rarissimi calamari magnapinna a oltre 4.300 metri di profondità nell’Atlantico, mostrando con nuove immagini uno dei cefalopodi più misteriosi degli abissi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Perché l'Oceano Profondo Crea Mostri Più Grandi di Qualsiasi Altra Cosa sulla Superficie
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