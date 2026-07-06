Due calamari magnapinna filmati negli abissi dell'Atlantico | le nuove immagini di uno dei cefalopodi più rari al mondo

Notizia in breve

Due calamari magnapinna sono stati filmati a oltre 4.300 metri di profondità nell’Atlantico durante una spedizione scientifica. Le immagini mostrano due esemplari di uno dei cefalopodi più rari al mondo, considerato tra i più misteriosi degli abissi. Le riprese sono le prime a questa profondità e rappresentano un record. La scoperta è stata comunicata ufficialmente dagli scienziati coinvolti nella missione.