Le foto della balenottera boreale la balena più veloce al mondo | l'abbiamo vista nell'Oceano Atlantico

Negli ultimi giorni nelle acque delle Azzorre sono state osservate e fotografate diverse balene, tra cui la balenottera boreale, considerata la più veloce tra le balene. Questa specie si distingue per le sue dimensioni e per la capacità di raggiungere alte velocità in mare aperto. L'incontro con gli esemplari è avvenuto durante una spedizione di osservazione, che ha permesso di documentare alcuni di questi grandi mammiferi marini nel loro habitat naturale.

Nei giorni scorsi, nelle acque delle Azzorre, abbiamo e incontrato e fotografato diversi esemplari di balenottera boreale, la balena più veloce del mondo. Il racconto e gli scatti dall'Oceano Atlantico.🔗 Leggi su Fanpage.it

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