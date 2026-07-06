Una petizione su Change.org ha raccolto oltre 16.000 firme da parte di genitori e famiglie, chiedendo la formazione di tutti gli insegnanti sulle difficoltà legate a DSA e ADHD. La richiesta riguarda non solo gli insegnanti di sostegno, ma anche gli altri docenti, per migliorare l’assistenza nelle scuole. La mobilitazione si è sviluppata come una protesta silenziosa, guidata da una madre attivista, e si è diffusa tra le famiglie interessate.

Una mobilitazione silenziosa, ma imponente ha varcato le mura del Palazzo, smuovendo gli ingranaggi della macchina statale. È la protesta pacifica di migliaia di famiglie, quella guidata da Sonia, mamma e attivista, che attraverso una petizione su Change.org ha raccolto ben 16.361 firme (con un’audience digitale che supera le 10.600 sottoscrizioni) per chiedere un cambiamento radicale nel modo in cui la scuola italiana affronta i Disturbi Specifici dell’Apprendimento e il Deficit dell’Attenzione e Iperattività. La novità politica è arrivata nei giorni scorsi. L’Ufficio di Gabinetto del Vicepresidente del Consiglio ha risposto ufficialmente alla richiesta, confermando l’inoltro formale della documentazione al Ministero dell’Istruzione e del Merito. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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DSA e ADHD, è allarme in classe: 16.361 firme su Change per formare tutti gli insegnanti (non solo quelli di sostegno)Una mobilitazione silenziosa, ma imponente ha varcato le mura del Palazzo, smuovendo gli ingranaggi della macchina statale. orizzontescuola.it

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