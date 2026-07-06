Durante la notte, droni russi hanno colpito la capitale ucraina, causando la morte di almeno otto persone. L’attacco è ancora in corso nelle prime ore di lunedì. Nel frattempo, la Russia ha rivolto minacce alla Polonia.

Droni russi hanno colpito durante la notte la capitale ucraina, Kiev, uccidendo almeno otto persone in un attacco ancora in corso nelle prime ore di lunedì. Le incursioni sono avvenute alla vigilia di una cruciale vertice NATO ad Ankara, in Turchia, dove gli Stati membri dovranno misurare la qualità dei rapporti interni all’Alleanza Atlantica e valutare i passi da compiere nel conflitto tra Russia e Ucraina. Un edificio residenziale nel quartiere Podil è parzialmente crollato, ha riferito in un post su Telegram Tymur Tkachenko, capo dell’Amministrazione militare cittadina di Kiev. Nel quartiere Darnytsia, diversi palazzi multipiano sono stati danneggiati e si ritiene che alcune persone siano rimaste intrappolate sotto le macerie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Droni russi hanno colpito Kiev nella notte, intanto la Russia sta minacciando la Polonia

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Russian launches major attack on Kyiv after Ukraine strikes deep in Russian territory

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