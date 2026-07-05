In sette Paesi europei, sono stati arrestati 57 sospetti nell’ambito dell’operazione Medusa, coordinata da Europol. La rete di chat e forum misogini era utilizzata per pianificare stupri di mogli e compagne, dopo averle sedate con farmaci. Sono state messe in salvo 158 vittime. Le indagini hanno portato all’identificazione di un gruppo che organizzava e condivideva dettagli sulle modalità di violenza.

L’operazione internazionale Medusa, coordinata da Europol, porta a 57 arresti in sette Paesi europei e mette in salvo 158 vittime. Gli indagati pianificavano online, in comunità misogine, stupri contro mogli e compagne dopo averle sedate con farmaci. Le modalità richiamano il caso Pelicot. Avviate 274 nuove piste investigative e scoperte quattro comunità digitali finora sconosciute. Operazione Medusa, stupri sulle mogli Come funzionava la rete online Dieci Paesi coinvolti Il parallelo con il caso Pelicot Operazione Medusa, stupri sulle mogli Una rete internazionale di uomini che organizzava online stupri contro le proprie mogli e compagne, dopo averle sedate con farmaci e sostanze stupefacenti, è stata smantellata da un’operazione internazionale coordinata da Europol. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Stupri pianificati online sulle mogli dopo averle sedate, 57 arresti in Europa: la rete di chat e forum

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