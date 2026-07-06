Droga ora la provano a 12 anni Boom di consumi rischi gravissimi | l’allarme della tossicologa

I dati indicano che ora i bambini di 12 anni provano droghe per la prima volta. La tossicologa segnala un aumento significativo dei consumi tra i giovani, con rischi molto gravi. La città viene descritta come “viziata”, e l’età di inizio utilizzo si sta abbassando, rendendo più preoccupante la situazione. La tendenza evidenzia come i ragazzi entrino nel mondo delle sostanze stupefacenti sempre prima.

Bologna, 6 luglio 2026 – “Son o dati allarmanti. Ma, purtroppo, non sono una sorpresa. Bologna è una città ’viziata’. E i ragazzi iniziano sempre più presto”. La tossicologa forense Elia Del Borrello ne ha viste davvero di tutti i colori nella sua lunga carriera. E non si stupisce nel leggere la nostra inchiesta che scatta una fotografia della città delle Due Torri attraverso l’analisi delle acque reflue: Bologna si colloca nelle prime posizioni per consumo stimato di cannabis (98 dosi giornaliere ogni mille abitanti) e amfetamine in particolare. La città si piazza ’sul podio’ anche per il consumo di ecstasy. E fa suonare più di un campanello d’allarme la crescente presenza di under 25 in cura per tossicodipendenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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