Droga consumi sopra la media nella Bassa e nell’Isola | allarme ketamina

Nella zona della Bassa e dell’Isola si registrano livelli di consumo di droga superiori alla media nazionale. In particolare, si osservano numeri elevati di utilizzo di cocaina e hashish, mentre i consumi di eroina sono ai minimi storici. Un incremento significativo riguarda anche l’uso di ketamina, che mostra una crescita marcata rispetto agli anni precedenti. I dati sono stati raccolti da un rapporto sulle sostanze stupefacenti.

Consumi di cocaina e hashish sopra la media nazionale, eroina ai minimi storici e una crescita marcata della ketamina. È il quadro che emerge dalle campagne di monitoraggio 20252026 sui consumi di sostanze stupefacenti nella Bassa Bergamasca e nell’ Isola, condotte dal Centro per la cura delle dipendenze Aga di Pontirolo Nuovo insieme all’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, con la collaborazione di Uniacque e Cogeide. Le analisi sono state effettuate sulle acque reflue di 16 Comuni della Bassa e 28 dell’Isola, per un totale di circa 250mila abitanti. Un campione considerato rappresentativo dell’intera provincia. I risultati, sottolinea Aga, confermano un allarme che si trascina da anni, riprendendo una frase del ricercatore Silvio Garattini: “Questa è la pandemia che nessuno vuole vedere”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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