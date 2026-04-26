Cosenza allarme droga | i giovanissimi iniziano già a 12 anni

A Cosenza, il SerD segnala che alcuni ragazzi di 12 anni hanno già avuto contatti con sostanze stupefacenti e con il gioco d'azzardo. In Calabria, la spesa per le scommesse supera i 6 miliardi di euro all’anno. Questi dati indicano un fenomeno preoccupante tra i giovanissimi, che si verifica in un’area dove il fenomeno del gioco d’azzardo è molto diffuso.

? Cosa sapere Il SerD di Cosenza segnala contatti con stupefacenti e gioco d'azzardo già a 12 anni.. In Calabria la spesa per le scommesse raggiunge i 6 miliardi di euro annui.. Il primo contatto con le sostanze stupefacenti avviene ormai intorno ai 12 anni a Cosenza, secondo l’allarme lanciato dal direttore del SerD dell’Asp, Roberto Calabria, durante un intervento sulla trasmissione Fatti Vivi di Rlb. Il quadro descritto dal responsabile del Servizio per le Dipendenze rivela una trasformazione silenziosa ma estremamente violenta che sta colpendo il tessuto sociale della provincia. Non si tratta più solo della vecchia gestione delle dipendenze tra gli adulti, ma di un fenomeno che penetra nelle vite dei giovanissimi, coinvolgendo adolescenti in una fase delicata dello sviluppo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosenza, allarme droga: i giovanissimi iniziano già a 12 anni Notizie correlate Leggi anche: Silvio Garattini: “Alcuni ragazzi iniziano a usare droghe già a 11 anni. Ai giovani dico: datevi da fare” Vittoria: 12 anni per agguato, armi e droga: la sentenza definitivaUn residente di Vittoria, trentatreenne, ha ricevuto una condanna definitiva in primo grado a dodici anni di reclusione per aver tentato di uccidere... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Cosenza, droga in casa e materiale per il confezionamento: un arresto; Cosenza, droga e armi: arresto a Papasidero, sequestrati sette fucili e una pistola. ‘Ndrangheta a Cosenza, i «capricci» di Maurizio Rango e il progetto di compiere tre omicidiLuciano Impieri, oggi diacono, ricorda il passato criminale. Nella black list sarebbero finiti Daniele Lamanna, Antonio Abbruzzese Strusciatappine e Marco Perna ... corrieredellacalabria.it ‘Ndrangheta a Cosenza, Impieri: «Passare da Rango agli italiani poteva essere visto come una mala azione»Nell’aula della Corte d’Assise di Cosenza il collaboratore di giustizia ripercorre rapporti tra gruppi, droga e il proprio passaggio da un clan mafioso all’altro ... cosenzachannel.it Cosenza si inchina a "Ecuba - Le Troiane": il Rendano si trasforma in una Siracusa Bruzia tra applausi e commozione. Successo travolgente per lo spettacolo delle Officine Teatrali Telesiane. Il mito di Euripide parla alla modernità: tra scenografie virtuali e pro - facebook.com facebook [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.7 ore 13:43 IT del 25-04-2026 a Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) Prof= 271.7 Km #INGV_45673342 x.com