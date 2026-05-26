Il viaggio della droga da Malpensa a Milano | sequestrati oltre 5 chili di cocaina liquida nei cosmetici

La polizia ha sequestrato oltre cinque chilogrammi di cocaina liquida nascosta in cosmetici durante un controllo. La droga, camuffata tra prodotti di uso quotidiano, è stata trovata nel corso di un'operazione di contrasto al traffico illecito. Le autorità stanno indagando sulle modalità di trasporto e sui responsabili coinvolti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali arresti o altri elementi legati all'operazione.

Oltre cinque chilogrammi di cocaina liquida, abilmente camuffati all'interno di normali prodotti cosmetici, sono stati intercettati e sequestrati dalla polizia di Stato. L'operazione, condotta sull'asse Genova-Milano, ha portato all'arresto in flagranza di una donna cubana di 70 anni e al. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Passeggera molto alterata nasconde 800g di cocaina | Border Control Roma Fiumicino

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