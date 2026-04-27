Controlli nella movida a Sassuolo sequestrati alcolici e droga fuori da un locale

Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 aprile, la polizia locale di Sassuolo, insieme al Commissariato e ai carabinieri, ha effettuato controlli nella zona della movida, in occasione di eventi con molti partecipanti. Durante le operazioni sono stati sequestrati alcolici e sostanze stupefacenti trovate fuori da un locale. I controlli sono stati mirati a garantire la sicurezza pubblica in un periodo di forte afflusso di persone.

Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 aprile è stato predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio da parte della polizia locale di Sassuolo, in collaborazione con il Commissariato ed i carabinieri, in occasione di eventi che hanno registrato un'elevata presenza di pubblico.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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. @paolomieli: "Il Washington Post dice che ci sono più controlli ai concerti che agli eventi della Casa Bianca. Tutti gli altri giornali sottolineano l'aspetto che, nonostante le mattate di Trump, il paese regge alla prova della guerra civile che tutti ormai paventano" x.com