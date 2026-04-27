Controlli nella movida a Sassuolo sequestrati alcolici e droga fuori da un locale

Da modenatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 aprile, la polizia locale di Sassuolo, insieme al Commissariato e ai carabinieri, ha effettuato controlli nella zona della movida, in occasione di eventi con molti partecipanti. Durante le operazioni sono stati sequestrati alcolici e sostanze stupefacenti trovate fuori da un locale. I controlli sono stati mirati a garantire la sicurezza pubblica in un periodo di forte afflusso di persone.

Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 aprile è stato predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio da parte della polizia locale di Sassuolo, in collaborazione con il Commissariato ed i carabinieri, in occasione di eventi che hanno registrato un'elevata presenza di pubblico.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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