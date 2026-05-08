Vigili del fuoco al Villoresi per un uomo caduto nel canale

I vigili del fuoco sono intervenuti nel tratto del canale Villoresi dopo una chiamata alla centrale operativa che segnalava la caduta di un uomo nel corso d’acqua. Sul posto sono arrivati rapidamente per portare avanti le operazioni di salvataggio. Le autorità stanno verificando le condizioni dell’uomo e gestendo la situazione. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze dell’incidente.

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La telefonata alla centrale operativa per allertare i soccorsi per un uomo che era caduto nel canale. L’arrivo sul posto dei pompieri, ma dell’uomo caduto nel canale non c’era traccia. È successo a Monza nella tarda serata di giovedì 7 maggio in via Pacinotti.Da quanto emerso chi ha dato.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Auto piomba nel canale e si ribalta: uomo estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco Sesto al Reghena: Vigili salvano cane caduto nel canaleNel pomeriggio di questo lunedì 30 marzo 2026, a Sesto al Reghena, un cane è stato recuperato dai Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento dopo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Valsugana e Tesino, oltre 2.000 interventi e 53 benemerenze per i Vigili del fuoco volontari; PNRR: via libera alla nona rata. Determinante il progetto dei Vigili del Fuoco; Festa della Croce Rossa e centenario dei Vigili del Fuoco in piazza Garibaldi; Campus Giovani 2026: pubblicato il Bando della Marina Militare e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Furto nella caserma dei Vigili del Fuoco al Vomero, rubati divise e attrezzi nella notteUn borsone contenente divise e vari attrezzi sono stati rubati nella caserma Vomero dei Vigili del Fuoco, a Napoli; tra le ipotesi, che i ladri vogliano ... fanpage.it Sicurezza, presidio estivo dei vigili del fuoco al lago di BolsenaSicurezza, presidio estivo dei vigili del fuoco al lago di Bolsena. Viterbo - Accordo con i comuni deciso in prefettura - Nei fine settimana di luglio e agosto ... tusciaweb.eu Meano, gara di solidarietà per la famiglia di Martino Debiasi: raccolti 50mila euro. La campagna lanciata dai Vigili del Fuoco Volontari di Meano in sostegno della compagna e del figlio del comandante scomparso a soli 30 anni continua a crescere. In pochi gi - facebook.com facebook Alghero, esce di strada e l'auto rimane in bilico: i vigili del fuoco salvano il conducente x.com