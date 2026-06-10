Palmisani nel mirino della Juventus | la società è pronta a imbastire una trattativa simile a quella di Gatti I dettagli sulle cifre e tempistiche
La Juventus sta valutando un trasferimento per il portiere del Frosinone, con l’obiettivo di avviare una trattativa simile a quella di Gatti. La società sta analizzando le cifre e le tempistiche per portare avanti l’operazione. Non sono stati forniti dettagli specifici sui costi o sulle modalità di pagamento. L’interesse riguarda un possibile accordo per il portiere, con negoziati che potrebbero svilupparsi nelle prossime settimane.
di Luca Fiore La Juventus lavora anche per il futuro, infatti, la società osserva il portiere Palmisani del Frosinone e vorrebbe imbastire un’operazione simile a Gatti. La Juventus guarda con estrema attenzione al futuro del proprio reparto arretrato, pianificando mosse strategiche per assicurarsi i migliori talenti del panorama nazionale. In quest’ottica, la dirigenza ha messo nel mirino Lorenzo Palmisani, giovane portiere di proprietà del Frosinone. L’idea dei vertici societari è quella di imbastire un’operazione del tutto simile a quella che, in passato, portò Federico Gatti a vestire la maglia bianconera. Il piano prevede l’acquisto immediato del cartellino del promettente calciatore, per poi lasciarlo maturare ulteriormente in prestito nel club ciociaro, garantendogli il necessario minutaggio sul campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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