Precariato e assunzioni da GPS Pittoni | Ho illustrato i prossimi passaggi per il doppio canale di reclutamento dei docenti

Durante l'ultimo congresso della UIL Scuola si è parlato delle prossime assunzioni dei docenti, con un focus particolare sulle procedure di reclutamento. Il rappresentante ha illustrato i passaggi previsti per il doppio canale di reclutamento, che comprende le assunzioni attraverso il sistema GPS e altre modalità. La discussione ha coinvolto anche il tema del precariato nel settore scolastico e delle modalità di stabilizzazione del personale.

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