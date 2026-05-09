Precariato e assunzioni da GPS Pittoni | Ho illustrato i prossimi passaggi per il doppio canale di reclutamento dei docenti
Durante l'ultimo congresso della UIL Scuola si è parlato delle prossime assunzioni dei docenti, con un focus particolare sulle procedure di reclutamento. Il rappresentante ha illustrato i passaggi previsti per il doppio canale di reclutamento, che comprende le assunzioni attraverso il sistema GPS e altre modalità. La discussione ha coinvolto anche il tema del precariato nel settore scolastico e delle modalità di stabilizzazione del personale.
Durante l'ultimo congresso della UIL Scuola, il tema delle future assunzioni dei docenti ha trovato un importante momento di riflessione. Secondo quanto riportato da un lancio dell'agenzia ANSA, Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, ha fatto il punto della situazione rivolgendosi direttamente ai lavoratori. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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