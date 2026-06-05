Cattedre vacanti e supplenti Pacifico Anief | Doppio canale di reclutamento e parità tra precari e di ruolo

Il 3 giugno, in diretta su Tgcom24, il presidente di un sindacato ha denunciato la presenza di molte cattedre vacanti e supplenti nelle scuole del Nord Italia. Ha parlato di un sistema di reclutamento che dovrebbe prevedere un doppio canale e di una richiesta di parità tra insegnanti precari e di ruolo. La questione riguarda principalmente le scuole pubbliche e la gestione delle assunzioni.

Nuova offensiva del sindacato Anief sul fronte delle cattedre scoperte e dei supplenti. Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’associazione, è intervenuto il 3 giugno scorso in diretta su Tgcom24 per denunciare la situazione, con particolare attenzione alle scuole del Nord Italia. Il sindacalista ha avanzato una serie di richieste al Governo, chiedendo l’approvazione di un decreto legge che recepisca le proposte dell’organizzazione. Pacifico ha elencato otto punti chiave. Si parte dal “doppio canale di reclutamento anche su posto comune oltre che di sostegno”. La richiesta include l’“aumento del salario ancorato all’inflazione” e il superamento del gap retributivo con gli altri dipendenti pubblici attraverso un fondo specifico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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