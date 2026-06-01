Cobolli vola ai quarti gli azzurri senza Sinner lottano al Roland Garros In campo oggi Berrettini e Arnaldi | quando giocano e dove vederli in Tv

Matteo Berrettini e Arnaldi sono scesi in campo oggi al Roland Garros, con orari e dettagli di trasmissione disponibili in diretta televisiva. La partita di Berrettini si è conclusa con una vittoria, mentre Arnaldi si sta ancora disputando il suo match. Intanto, Cobolli ha raggiunto i quarti di finale del torneo, mentre l’Italia continua a competere senza Sinner.

Anche senza Sinner l’ondata azzurra si abbatte su Parigi. Nonostante un brivido nel finale, non sbaglia Flavio Cobolli che batte Zachary Svajda al tiebreak del quarto set ed entra tra i migliori otto del Roland Garros, eguagliando il suo migliore risultato in uno Slam, i quarti di finale di Wimbledon nel 2025. In un torneo rimasto senza padroni, in cui chiunque vincerà si porterà a casa il primo Major della propria carriera, il tennista nato a Firenze ma tifoso della Roma vuole continuare a sognare. Orfani di Jannik Sinner, uscito anzitempo contro Cerundolo Jr, e con Cobolli già ai quarti mancano gli altri due italiani arrivati agli ottavi di finali dello Slam parigino: Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. 🔗 Leggi su Open.online

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