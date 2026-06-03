Berrettini contro Arnaldi il derby italiano ai quarti di finale del Roland Garros In campo anche Cobolli | quando giocano e dove vederli in tv

Tre italiani sono in campo ai quarti di finale di Roland Garros, una prima storica per uno Slam. Matteo Berrettini sfida Matteo Arnaldi nel derby nazionale, mentre anche Flavio Cobolli partecipa alla fase finale del torneo. L’evento si svolge sulla terra battuta parigina e sarà trasmesso in diretta TV. La presenza di tre giocatori italiani ai quarti rappresenta un record per il torneo, che fino a ora vedeva solo la partecipazione di singoli atleti italiani in questa fase.

È il Roland Garros delle prime volte, anche senza Jannik Sinner. Mai tre italiani erano arrivati ai quarti di finale di uno Slam e ora quello che magari anni fa era visto come un sogno è diventato realtà grazie a Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. C’è già un dato sicuro: almeno uno dei semifinalisti sarà azzurro e uscirà dal derby tra Berrettini e Arnaldi. Matteo contro Matteo, per la seconda volta nella storia uno scontro tra italiani ai quarti di uno Slam dopo Sinner-Musetti allo scorso Us Open. Berrettini-Arnaldi: derby azzurro ai quarti del Roland Garros. Da un lato c’è chi, Matteo Berrettini, torna tra i migliori otto di uno Slam per la prima volta dallo Us Open del 2022 e vuole superare il miglior risultato di sempre a Parigi. 🔗 Leggi su Open.online

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IMPRESA ITALIA AL ROLAND GARROS: BERRETTINI, COBOLLI, ARNALDI I TRE AZZURRI AI QUARTI, È STORIA!

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Roland Garros: quando giocano Berrettini, Arnaldi e Cobolli i quarti di finale e dove vederli in TVMatteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si sfideranno nei quarti di finale di Roland Garros.

Cobolli vola ai quarti, gli azzurri senza Sinner lottano al Roland Garros. In campo oggi Berrettini e Arnaldi: quando giocano e dove vederli in TvMatteo Berrettini e Arnaldi sono scesi in campo oggi al Roland Garros, con orari e dettagli di trasmissione disponibili in diretta televisiva.

Temi più discussi: Matteo Berrettini - Matteo Arnaldi oggi al Roland Garros 2026: quando gioca, programma, orario e dove vedere · Tennis ATP; Arnaldi, Berrettini e Cobolli agli ottavi al Roland Garros: quando giocano e a che ora; Berrettini-Cobolli-Arnaldi, l'altra Italia vince al Roland Garros; Berrettini-Arnaldi, ai quarti è derby italiano: quando e dove vederlo.

Roland Garros,è magica Italia con tre italiani ai quarti di finale:Cobolli,Berrettini e Arnaldi. Battuto l'americano al quinto set. Il tennista romano vince 6-3, 7-6, 7-6 contro Cerundolo. Qualificato anche Cobolli che ha superato Svajda in 4 set.Sigilla Arnaldi contro x.com

Il vincitore del quarto di finale del torneo Berrettini-Arnaldi RG sarà un italiano di nome Matteo, classificato tra la 104ª e la 105ª posizione, che ha sconfitto Novak Djokovic nella prima metà del 2025. reddit

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