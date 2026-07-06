Un messaggio di testo tra un allenatore e un calciatore rivela un tentativo di convincere l’inglese a trasferirsi. L’allenatore scrive: “Ciao Gian Piero, pronto a faticare per te”, e riceve la risposta: “Pronto Greenwood, parla Gasperini”. La Roma ha cercato di assicurarsi il giocatore, coinvolgendo l’allenatore, noto per il suo ruolo di spicco nel calcio.

"Pronto Greenwood, parla Gasperini". Un top coach per un top player. La Roma per spuntarla nella corsa a Mason Grenwood ha calato il suo asso: Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco dopo i miracoli di Bergamo e l'ultima impresa a tinte giallorosse (la qualificazione alla Champions che mancava da otto anni) si è guadagnato lo status di allenatore d'elite. Uno di quelli che può incidere nella scelta dei giocatori. È successo a gennaio con Donny Malen, potrebbe accadere ora con l'esterno inglese. Gasp aveva convinto l'olandese a scegliere la Capitale con la prospettiva di giocare al centro dell'attacco giallorosso: promessa mantenuta e ripagata dall'ex Aston Villa con 14 gol in mezza stagione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Dopo Malen, Greenwood: contatto diretto con Gasp per convincere l'inglese. "Ciao Gian Piero, pronto a faticare per te"

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