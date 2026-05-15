Il tecnico di una squadra di calcio italiana ha chiesto ai dirigenti di portare in rosa un attaccante inglese, attualmente in rotta con il suo club francese. L’attaccante ha segnato 16 gol in 31 partite di Ligue 1 ed è valutato circa 50 milioni di euro. La richiesta viene formulata in vista di un possibile innesto nel reparto offensivo, con l’obiettivo di formare una coppia da sogno con un altro attaccante, attualmente in trattativa. La società sta valutando le opzioni a disposizione.

Un altro colpo “alla Malen” in attacco, anzi probabilmente due. Tra le richieste fatte in queste ore da Gasperini ai Friedkin c’è il chiaro intento di rinforzare il reparto offensivo e anche per questo ha preferito "risparmiare" in altri ruoli chiedendo i rinnovi di Pellegrini, Celik e Dybala. E il sogno del tecnico ha un nome che finora era stato tenuto segreto: Mason Greenwood. Un regalo per l’eventuale Champions e una trattativa difficile ma non impossibile per diversi motivi. L’inglese sta giocando un ottimo campionato dal punto di vista personale (16 gol in 31 partite di Ligue 1) ma ha rotto con gran parte dello spogliatoio a Marsiglia e potrebbe fare le valigie in anticipo rispetto alla scadenza del contratto anche perché il prossimo anno rischierebbe di non giocare le coppe europee. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, Gasp chiede i gol di Greenwood ai Friedkin. E sogna una coppia da sogno con Malen

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Malen-gol al 101’, ribaltone Roma . Gasp tiene vivo il sogno Champions

Malen ha segnato 10 gol: nemmeno con lui Gasp porta la Roma in Champions?Malen ha segnato 10 gol: nemmeno con lui Gasp porta la Roma in Champions? L’olandese Donyell Malen ha giocato la prima partita in Serie A il 18...

#rassegnastampa Roma, Gasp chiede patti chiari. Arriverà Patrizia Chiari, nipote di Walter. Le prime pagine sportive di oggi #6maggio: palledicuoio.com/wordpress/la-r… x.com

Gasperini chiede un nuovo direttore sportivo al posto di Ricky Massara e non vuole avere alcun 'rapporto di lavoro' con Claudio Ranieri dopo il battibecco pubblico tra i due. Queste sono le due principali richieste dell'allenatore per continuare alla Roma nella reddit

Roma, folle rimonta. Malen è l'oro di GaspRoma, folle rimonta. Malen è l'oro di Gasp - Il Corriere della Sera - Ma di cosa vuoi parlare, dopo una partita cosi? Di aspetti tattici? Ha ragione Vasco Rossi, inutile... - Marione.net - La ControIn ... marione.net

Gasp punge i Friedkin: Per rafforzare la Roma voglio essere ascoltatoPer intervenire in diretta durante la trasmissione Te la do io Tokyo TEL 06 88521814 E-MAIL [email protected] Per diventare sponsor della trasmissione e per la pubblicità su questo sito Telefona ... marione.net