Greenwood per il dopo Conceicao? La Juve punterebbe l’inglese con i soldi di Chico Tutti i dettagli

Secondo fonti di mercato, la Juventus starebbe valutando l’acquisto di un attaccante inglese come possibile sostituto di un attuale allenatore, con l’intenzione di utilizzare i fondi provenienti dalla cessione di un centrocampista brasiliano. La trattativa sembra essere in fase di studio, ma non ci sarebbero ancora accordi definitivi. La società mantiene riservatezza sui nomi coinvolti e sui dettagli finanziari.

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