Donne imprenditrici in Italia | Girl Power fino a un certo piano

In Italia, le donne rappresentano circa il 47% dei membri nei consigli di amministrazione delle aziende, un dato tra i più alti in Europa. Tuttavia, circa una su due non ricopre ruoli di vertice e la presenza femminile nelle posizioni di leadership rimane limitata. La parità di genere nei consigli si è raggiunta, ma la rappresentanza nelle posizioni di responsabilità più alte è ancora insufficiente.

Nei consigli di amministrazione, in Italia, le donne sono quasi la metà, un record europo. Ma una su due, sempre. Nei consigli di amministrazione, in Italia, le donne sono quasi la metà, un record europo. Ma una su due, sempre in Italia, un lavoro non ce l’ha. Un paradosso tutto da capire. In Italia le donne occupano quasi la metà dei posti nei consigli di amministrazione delle grandi società quotate in Borsa, la percentuale più alta d’Europa. Ma quasi una donna su due non lavora, il dato peggiore dell’Unione Europea. Per raccontare e capire meglio questo paradosso, Flavia Caroppo ha intervistato per Novella 2000 due donne imprenditrici che... 🔗 Leggi su Novella2000.it

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