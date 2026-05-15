L’Umbria laboratorio rosa | Le donne imprenditrici corrono più veloci ma il credito è ancora un muro
In Umbria, le donne imprenditrici mostrano una crescita più rapida rispetto alla media nazionale, secondo i dati disponibili. Tuttavia, le difficoltà nell’ottenere credito restano evidenti, così come le criticità legate al welfare. Questi aspetti rappresentano alcuni dei principali ostacoli che le imprenditrici devono affrontare nel loro percorso. La situazione si distingue per una maggiore vivacità imprenditoriale femminile, ma anche per le sfide legate alle risorse finanziarie e ai servizi di supporto.
L’Umbria “rosa” corre più veloce della media nazionale. Lo dicono i dati che registrano anche qualche difficoltà in relazione all’accesso al credito e al welfare. Barbara Quaresmini, presidente nazionale di Impresa Donna di Confesercenti partiamo dal dato principale: l’Umbria sembra un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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