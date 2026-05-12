La città ricorda Giulia Coloru, giovane imprenditrice e proprietaria della profumeria Astrale, scomparsa a 38 anni lo scorso 20 aprile. In suo onore, è stato istituito un premio speciale dedicato alle donne imprenditrici. La notizia è stata annunciata da alcune fonti locali, confermando l'intenzione di mantenere viva la memoria di Coloru attraverso questa iniziativa.

La città non dimentica Giulia Coloru, la giovane imprenditrice e titolare della centralissima profumeria Astrale, scomparsa a soli 38 anni lo scorso 20 aprile. E per mantenere vivo il suo ricordo Sarzana ha deciso di istituire un premio in suo onore. Lo ha stabilito la giunta guidata dal sindaco Cristina Ponzanelli, che lo scorso mercoledì ha approvato all’unanimità la proposta illustrata dall’assessore al commercio Luca Ponzanelli. Un modo per celebrare Giulia, la sua dedizione e la sua professionalità, ma anche la sua disponibilità a contribuire, volontariamente, a iniziative di carattere pubblico e sociale, e la partecipazione, mai mancata, ai progetti di natura associativa organizzati a favore della città, oltre alla sua gentilezza e ai tanti gesti di premura.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In memoria di Giulia Coloru. Istituito un premio speciale per le donne imprenditrici

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