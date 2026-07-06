don giovanni apre il festival di borgio verezzi

Eventi Domani 8 e giovedì 9 luglio apre la 60esima edizione della manifestazione con l'opera di Molière nella celebre traduzione di Edoardo Sanguineti Eventi Domani 8 e giovedì 9 luglio apre la 60esima edizione della manifestazione con l'opera di Molière nella celebre traduzione di Edoardo Sanguineti Domani 8 e giovedì 9 luglio il 60° Festival Teatrale di Borgio Verezzi aprirà i battenti in piazza Sant’Agostino con la prima nazionale del “Don Giovanni” di Molière nella celebre traduzione di Edoardo Sanguineti con Carlo Sciaccaluga alla regia. In scena, Simone Toni nel ruolo del famoso libertino ed Enzo Paci nei panni di Sganarello, affiancati da un cast tutto femminile con Federica Castellini, Giorgia Coco e Francesca Osso che interpreteranno gli altri personaggi. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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