Borgio Verezzi | scontro stradale finisce con un uomo preso a pugni

Notizia in breve

Durante una ricerca di parcheggio a Borgio Verezzi, un uomo è stato colpito a pugni da un altro individuo. L'aggressore ha agito dopo un alterco, colpendo la vittima davanti al teatro. Non sono stati forniti dettagli su come sia stato possibile che l'aggressore abbia raggiunto e colpito l'uomo in quella zona. L'episodio si è verificato in un'area pubblica, senza ulteriori informazioni sui motivi dello scontro.