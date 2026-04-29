Boccata d' ossigeno per la frazione | riaperto il sottopasso di via Don Giovanni Verità
Oggi, 29 aprile, il sottopasso di via Don Giovanni Verità a San Vito di Vigonza è stato riaperto. La riapertura rappresenta una soluzione a lungo attesa dai residenti, che potranno ora attraversare più facilmente la zona senza dover percorrere strade alternative o attendere eventuali interventi di ripristino. La data segna la conclusione di lavori di manutenzione e di messa in sicurezza sull'infrastruttura.
I cittadini di San Vito di Vigonza attendevano questa notizia da tempo. Riapre oggi 29 aprile, il sottopasso di via Don Giovanni Verità. L’amministrazione comunale di Vigonza ha comunicato la riapertura strategica del sottopasso di via Don Giovanni Verità per alleggerire la pressione veicolare.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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