dodici squadre toscane girone e per lucchese e tau

La Serie D 2026-2027 si presenta come un campionato di alto livello tecnico per le squadre toscane, in particolare per la Lucchese e il Tau. Il girone E comprende dodici squadre provenienti dalla regione. La categoria, ormai considerata più vicina alla Serie C, mantiene un livello competitivo elevato. La presenza di squadre toscane in questa fase sottolinea la crescita del calcio regionale, che si confronta con un campionato di grande rilevanza.

Chiamatela C2. Esattamente come anni fa. Sì, perché la serie D 2026-2027 per le toscane e per le squadre lucchesi in particolare, si trasforma in un campionato di altissimo livello tecnico. Il girone che interesserà Lucchese, Tau, Ghiviborgo sarà l’E. L’ufficialità arriverà tra qualche settimana perché ci sono società in bilico, come Sora, la mitica Pro Patria di Busto Arsizio, Gela, Fasano, Siracusa, Enna. Tutti club che però non riguardano la Toscana. Anzi, tranne la Pro Patria sono compagini del Sud, quindi influenzeranno i raggruppamenti dal G all’I. Come sarà il girone E. Dodici squadre toscane. Lucchese, Tau Altopascio, Ghiviborgo, Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Pontedera, Siena, Rondinella Firenze, San Donato Tavarnelle, Seravezza, Scandicci, Terranuova Traiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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