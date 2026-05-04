Serie D - Girone E Tau successo in rimonta

FOLLONICA GAVORRANO 1 TAU ALTOPASCIO 2 FOLLONICA GAVORRANO: Tognetti, Bernardini, Bellini (29’ st Mutton), Iacoponi (33’ Pescicani), Rinaldini (40’ st Fossati), Drapelli, Masoni, Likaxhiu, Presta (1’ st Marino), Ferrante (29’ st Bucci), Giordani. All.: Pagliarini. TAU ALTOPASCIO: Cabella; Soumah, Meucci, Nunziati, Iezzi, Bagnoli (1’ st Paperini), Manetti (40’ st T. Carcani), Lombardo, Bouah, Sanyang (16’ st Borracchini), Omorogieva. All.: Maraia. Arbitro: Fermo di Torre Annunziata. Reti: 46’ pt Presta, 24’ st Manetti, 36’ st Paperini. GAVORRANO - Il Tau esce nella ripresa e vince a Gavorrano 2-1 chiudendo al secondo posto. Ora affronterà il Seravezza ad Altopascio nella semifinale secca dei play-off.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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