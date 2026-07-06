Dispositivo di circolazione | modifiche temporanee alla viabilità a Chiaia per interventi sulla rete elettrica

Notizia in breve

Dal 6 al 17 luglio 2026, a Chiaia saranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità per lavori sulla rete elettrica. Durante questo periodo, Viale Privato e Vico delle Fiorentine resteranno chiusi al traffico e sarà vietato il sosta nelle zone interessate. Le restrizioni sono state predisposte per consentire l’intervento sulla rete elettrica e saranno in vigore esclusivamente nelle date indicate.