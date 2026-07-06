Dispositivo di circolazione | modifiche temporanee alla viabilità a Chiaia per interventi sulla rete elettrica
Dal 6 al 17 luglio 2026, a Chiaia saranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità per lavori sulla rete elettrica. Durante questo periodo, Viale Privato e Vico delle Fiorentine resteranno chiusi al traffico e sarà vietato il sosta nelle zone interessate. Le restrizioni sono state predisposte per consentire l’intervento sulla rete elettrica e saranno in vigore esclusivamente nelle date indicate.
Dispositivo di circolazione temporaneo a Chiaia dal 6 al 17 luglio 2026 per lavori elettrici: strade chiuse e divieti in Viale Privato e Vico delle Fiorentine. Nuovi provvedimenti per il traffico cittadino nella zona occidentale del capoluogo campano. A causa di una serie di interventi infrastrutturali programmati da parte della società E-Distribuzione, è stato predisposto un dispositivo di circolazione provvisorio che modificherà l’assetto viario di alcune strade del quartiere. I particolari relativi alle modifiche viabilistiche sono stati resi noti attraverso un’ordinanza ufficiale pubblicata sul sito del Comune di Napoli. In base alle... 🔗 Leggi su 2anews.it
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