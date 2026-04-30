Modifiche temporanee alla viabilità per Domenica ducale
In occasione della manifestazione Domenica Ducale, in programma domenica 3 maggio, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità, dalle 6:00 alle ore 21:30. In Strada Garibaldi – da intersezione con Strada M. Melloni, esclusa, a intersezione con Via G.B. Borghesi, esclusa – sono.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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