Modifiche temporanee alla viabilità per Domenica ducale

Da parmatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della manifestazione Domenica Ducale, in programma domenica 3 maggio, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità, dalle 6:00 alle ore 21:30. In Strada Garibaldi – da intersezione con Strada M. Melloni, esclusa, a intersezione con Via G.B. Borghesi, esclusa – sono.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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