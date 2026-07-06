disagi treni dai lavori a firenze al guasto a milano

A Firenze, 27 volontari della Protezione Civile sono sul posto per assistere i viaggiatori. A Milano, invece, si è verificato un guasto alla stazione che ha causato disagi ai treni. I lavori di sostituzione di un ponte ferroviario nella zona sono iniziati ieri sera e stanno influenzando la circolazione a livello nazionale.

Sono 27 gli addetti della Protezione Civile impegnati a garantire assistenza ai viaggiatori a Firenze. Nel frattempo nella Stazione di Milano si è verificato un guasto Da ieri sera sono iniziati i lavoriper la prima fase dellasostituzione di Ponte al Pinoche ha portato a conseguenze in merito alla circolazione dei treni a livello nazionale. Al momento non sono stati riscontrati estremi disagi per i viaggiatori, che hanno a disposizione delle navette per spostasi per Firenze. A questo si aggiunge unguasto presso la Stazione di Milano, che ha provocando il blocco di alcune corse e ritardi fino a 40 minuti. A causa degli interventi per la sostituzione di Ponte al Pino, la tratta Roma- Milano aveva subito già delle variazioni, aggiungendo 3 ore di viaggio con la deviazione sulla Tirrenica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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