Paolo Ruffini con Federico Erika e Marco racconta Din Don Down – Alla ricerca di Dio | Il pubblico a fine spettacolo ci dice grazie – Intervista

Paolo Ruffini, insieme a Federico, Erika e Marco, ha presentato “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”. Lo spettacolo ha registrato oltre 70 sold out su altrettante date, con più di 130.000 biglietti venduti. Un evento speciale all’Arena di Verona si è concluso in cinque giorni con il tutto esaurito. Al termine delle rappresentazioni, il pubblico ha espresso gratitudine con commenti positivi.

Dopo oltre 70 sold out su 70 date, oltre 130.000 biglietti venduti e l’evento speciale all’Arena di Verona andato sold out in soli 5 giorni per un totale di 10.000 biglietti – e in scena il prossimo 2 maggio – “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io” sbarca in alcune delle più prestigiose location estive italiane, tutte già in esaurimento a pochi giorni dall’apertura dei biglietti. Lo spettacolo dei record di Paolo Ruffini con la Compagnia Mayor Von Frinzius di attori con disabilità, con Claudia Campolongo al pianoforte, diretto da Lamberto Giannini e prodotto da VERA Produzione, è pronto ad emozionare il pubblico di tutta Italia anche nella stagione estiva, dopo aver raccolto il tutto esaurito ovunque con numerose repliche nei teatri più importanti del Paese.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Paolo Ruffini, con Federico, Erika e Marco, racconta “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”: “Il pubblico a fine spettacolo ci dice grazie” – Intervista

Federico: “Din Don Down fa schifo.”Vi aspettiamo a teatro.

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Panoramica sull’argomento

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