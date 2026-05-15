Bullismo e social la sfida della scuola | educare gli studenti al rispetto della dignità della persona umana
Gli studenti di una scuola media di Modigliana hanno partecipato a un incontro con i carabinieri dedicato al tema del rispetto della dignità della persona e alla prevenzione del bullismo sui social media. Durante l’iniziativa, sono stati affrontati i rischi legati all’uso scorretto delle piattaforme digitali e sono state illustrate le norme che regolano il comportamento online. L’obiettivo dell’appuntamento è stato quello di sensibilizzare i giovani sui comportamenti corretti e sulle conseguenze di azioni dannose.
Il tema della legalità al centro di un incontro dei carabinieri con gli studenti della scuola media di Modigliana. L'incontro si è svolto lunedì scorso all'Istituto comprensivo Silvestro Lega, diretto dalla dirigente scolastica Maria Teresa Luongo. “Promuovere la “cultura della legalità” è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Ho incontrato al #MIM la Ministra dell’Istruzione spagnola Tolón. Creeremo Campus per scambi di eccellenze tra i nostri Paesi. Cooperazione su IA, contrasto al bullismo, alla dispersione scolastica, ai rischi derivanti dai social e dall’uso precoce degli smartph x.com
Finalmente vi proponiamo un post per tutti, non di quelli complicati o da aule di tribunale, ma di quelli che riguardano situazioni molto più quotidiane. Parliamo di contrapposizioni online, bullismo e social usati per regolare conti personali dopo presunti torti. Di facebook
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