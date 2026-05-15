Bullismo e social la sfida della scuola | educare gli studenti al rispetto della dignità della persona umana

Gli studenti di una scuola media di Modigliana hanno partecipato a un incontro con i carabinieri dedicato al tema del rispetto della dignità della persona e alla prevenzione del bullismo sui social media. Durante l’iniziativa, sono stati affrontati i rischi legati all’uso scorretto delle piattaforme digitali e sono state illustrate le norme che regolano il comportamento online. L’obiettivo dell’appuntamento è stato quello di sensibilizzare i giovani sui comportamenti corretti e sulle conseguenze di azioni dannose.

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