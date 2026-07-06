La riforma riconosce un settore professionale in rapido cambiamento, legato a chi si prende cura delle persone. Il settore della cura sta attraversando una trasformazione culturale che mira a integrare maggiormente la sanità con le attività domestiche, riducendo le distanze tra assistenza professionale e assistenza a domicilio.

I l mondo della cura, o meglio di chi si prende cura, sta vivendo una trasformazione profonda, una vera evoluzione culturale che promette di accorciare le distanze tra la sanità e le nostre case. A partire dall’anno accademico 20262027, i percorsi di studio universitari si arricchiranno di nuove lauree magistrali infermieristiche, percorsi avanzati di due anni pensati per formare professionisti con competenze mirate. Se guardiamo, infatti, alle nostre comunità, sono sempre di più le persone anziane che hanno bisogno, in particolare, nella gestione delle malattie a lungo termine. Ed è esattamente qui che si inseriscono i nuovi indirizzi di cura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dietro la riforma c'è il riconoscimento di una professione sempre più dinamica

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WSAN Active Pattern Reformer (ME80 Personality Evaluation System)

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