Napoli immobili di lusso in crescita | mercato da 1,01 mld e domanda sempre più dinamica

Nel 2025, il mercato degli immobili di lusso a Napoli ha raggiunto un valore di circa 1,01 miliardi di euro, rappresentando l’1,4% del totale a livello nazionale. La domanda si mantiene attiva e in crescita, contribuendo a mantenere elevato l’interesse per questo segmento immobiliare. I dati indicano che il settore continua a svilupparsi, mantenendo Napoli tra le città più attrattive per investitori e acquirenti di beni di alta gamma.

Nel 2025, il mercato degli immobili di lusso a Napoli ha raggiunto un valore complessivo di circa 1,01 miliardi di euro, rappresentando l’ 1,4% dell’intero segmento a livello nazionale. È quanto evidenziato dalla quinta edizione dell’ Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, realizzato da Immobiliare.it Insights, proptech company guidata da Luke Brucato, specializzata in analisi di mercato e data intelligence e parte del gruppo Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia. Andamento e caratteristiche dell’offerta. Guardando ai principali indicatori dell’offerta, a Napoli emerge un incremento di tutte le variabili rispetto al primo semestre del 2020.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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