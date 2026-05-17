Giusy Ferreri come Taylor Swift | dietro la scelta sulla voce c’è una paura sempre più reale

Una cantante italiana e una delle più famose interpreti internazionali condividono una somiglianza nel modo in cui affrontano le sfide legate alla loro voce. Entrambe hanno parlato pubblicamente di paure legate alla propria capacità vocale e alle eventuali difficoltà che potrebbero incontrare nel mantenere la qualità delle loro esibizioni. Questi timori si sono manifestati in dichiarazioni rilasciate durante interviste o eventi pubblici, evidenziando un elemento comune nelle loro carriere artistiche.

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