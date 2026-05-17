Giusy Ferreri come Taylor Swift | dietro la scelta sulla voce c’è una paura sempre più reale
Una cantante italiana e una delle più famose interpreti internazionali condividono una somiglianza nel modo in cui affrontano le sfide legate alla loro voce. Entrambe hanno parlato pubblicamente di paure legate alla propria capacità vocale e alle eventuali difficoltà che potrebbero incontrare nel mantenere la qualità delle loro esibizioni. Questi timori si sono manifestati in dichiarazioni rilasciate durante interviste o eventi pubblici, evidenziando un elemento comune nelle loro carriere artistiche.
Cosa hanno in comune una cantautrice di Palermo e la più grande popstar americana del momento? Più di quanto si possa immaginare. Difatti Giusy Ferreri ha deciso di seguire le orme di Taylor Swift in una battaglia che non si combatte sui palchi o nelle classifiche, ma nelle aule legali e negli uffici della proprietà intellettuale. Una battaglia silenziosa ma cruciale contro una minaccia che fino a pochi anni fa sembrava fantascienza: i deepfake generati dall’ intelligenza artificiale. La voce di Giusy Ferreri è stata ufficialmente registrata come marchio presso l’ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, l’EUIPO. Non si. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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