Il portiere della Juventus ha inviato un messaggio privato in cui si scusava con David, Openda e Zhegrova. La comunicazione è stata confermata da fonti vicine alla vicenda. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto delle scuse o sulle motivazioni che hanno portato a questa decisione. La notizia si aggiunge alle recenti sviluppi del caso riguardante il portiere e le sue relazioni con gli altri giocatori coinvolti.

di Luca Fioretti Il caso Michele Di Gregorio si arricchisce di un nuovo capitolo: il portiere della Juventus avrebbe chiesto scusa a David, Openda e Zhegrova. Il polverone generato dalle dichiarazioni social dell’agente di Michele Di Gregorio ha imposto un immediato intervento per placare gli animi. Secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta, il giocatore ha deciso di esporsi per tentare di ricucire il pesante strappo nello spogliatoio. Dopo le parole del procuratore, che avevano acceso i riflettori sulle dinamiche interne, il classe 1997 ha fatto un passo indietro. Si tratta di un gesto mirato a tutelare i rapporti instaurati, senza tuttavia poter nascondere la tangibile e palpabile tensione che si respira costantemente attorno al suo profilo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio ha chiesto scusa a David, Openda e Zhegrova: messaggio privato del portiere della Juve, il retroscena

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