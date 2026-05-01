Il portiere di una squadra italiana ha manifestato la volontà di rimanere nella società, anche se il suo attuale compagno di reparto è un altro portiere di fama internazionale. La questione è stata riportata da diverse fonti sportive, senza che siano stati ancora annunciati cambi di squadra o accordi ufficiali. La situazione riguarda un giocatore che ha espresso il desiderio di continuare a far parte del club, nonostante la presenza di un collega molto riconosciuto a livello mondiale.

. L’ex Monza è pronto a combattere per la titolarità. Michele Di Gregorio si è ripreso la titolarità difendendo la porta della Juventus. Dopo un febbraio complicato, caratterizzato da due gravi errori contro l’Inter e il Como, il portiere ha reagito con grande determinazione. Invece di sollevare polemiche, ha scelto il duro lavoro in allenamento per riconquistare la fiducia di Luciano Spalletti. L’infortunio di Mattia Perin durante la sfida contro il Genoa ha fornito l’occasione per il rientro in campo. Da quel momento, le prestazioni sono tornate impeccabili, garantendo solidità al reparto e collezionando quattro partite consecutive senza subire reti, rilanciando le ambizioni del club bianconero verso il quarto posto in classifica.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio Juve, il portiere vuole restare anche con Alisson: il retroscena

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