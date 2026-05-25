Il mercato della Juventus si rivela fallimentare, con i numeri di David, Openda e Zhegrova che evidenziano errori evidenti. Le operazioni di acquisto e le scelte fatte si sono tradotte in risultati negativi, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori perplessi. Questi tre acquisti sono stati giudicati insoddisfacenti, con scarsa performance in campo e costi elevati. La gestione delle spese e delle strategie di mercato si è dimostrata fallimentare in modo evidente.

di Luca Fiore Mercato Juve fallimentare, i numeri di David, Openda e Zhegrova testimoniano il calciomercato disastroso dei bianconeri. La Juventus affronta un bilancio decisamente negativo per quanto riguarda l’ultimo mercato estivo, che non ha rispettato le alte aspettative. I colpi in attacco si sono rivelati poco incisivi nei momenti cruciali. Edon Zhegrova ha trovato pochissimo spazio sul campo nelle ultime settimane, accumulando un minutaggio irrisorio nei finali di gara. In Champions League, l’esterno ha collezionato appena 144 minuti complessivi, senza registrare reti o assist. Questi numeri fotografano perfettamente le difficoltà di inserimento nel sistema tattico bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve fallimentare, i numeri parlano chiaro: i casi David, Openda e Zhegrova saranno errori da non commettere più in futuro

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Temi più discussi: Juve, ogni anno è l'anno zero: da Arthur a Openda un fallimento da 875 milioni. E ora c'è Comolli nel mirino; Juventus fuori dalla Champions League dopo l'ultima giornata: cosa c'è dietro il fallimento bianconero, dal mercato alla panchina; Calciomercato Juve, oltre Kolo Muani. Tentativi e dossier dei piani B: tutti i nomi in lista; Juve senza Champions, un fallimento che arriva da molto lontano.

tuttomercatoweb.com/serie-a/juve-c… di già?? comunque questa storia dgeli algoritmi è diventata ridicola. cioe il mercato della juve è stato fallimentare non certo per gli algoritmi x.com

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