Tre anni dall' alluvione Potere al Popolo si mobilita | Si continua con la cementificazione e il consumo di suolo

Da ravennatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A tre anni dall’alluvione che nel maggio 2023 colpì diverse città dell’Emilia-Romagna provocando 17 vittime e danni ingenti, un gruppo locale di attivisti organizza una giornata di protesta. La mobilitazione si concentra sulla questione della cementificazione e del consumo di suolo che, secondo gli organizzatori, continuano a crescere. La manifestazione si svolgerà nel centro della città, con partecipanti che intendono richiamare l’attenzione su queste tematiche dopo il passare del tempo senza cambiamenti significativi.

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A tre anni dall’alluvione che nelle giornate del 16 e 17 maggio 2023 devastò molte delle città dell'Emilia-Romagna, causando 17 morti e ingenti danni diffusi, Potere al Popolo Ravenna si dà appuntamento per una giornata di protesta. Con l'iniziativa “I territori si mobilitano”, il partito. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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