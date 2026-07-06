In alcune carceri toscane, i direttori sono stati invitati a far usare ai detenuti le brande e i materassi a terra in emergenza. La richiesta proviene dal Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria. Il segretario regionale della Uil Fp polizia penitenziaria ha definito questa decisione “pura follia”.

"Pura follia". Così il segretario regionale della Uil Fp polizia penitenziaria, Eleuterio Grieco, ha bollato l’indicazione del Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, che ha chiesto ai direttori delle carceri toscane di usare anche brande e materassi a terra, in casi di emergenza, per accogliere i detenuti. La misura viene considerata "estrema e provvisoria", mentre il sindacato la ritiene "surreale". "Il rispetto della dignità umana e la salute" è "costituzionalmente tutelato", "nessuno può metterlo in discussione", aggiunge Grieco per il quale la direttiva è "inaccettabile" anche perché "incide sul governo e le criticità degli istituti penitenziari" con il personale di polizia penitenziaria "chiamato a risponderne". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Detenuti sulle brande. La rivolta del sindacato: "Questa è pura follia"

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