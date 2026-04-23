Pura follia La nipote di Enrico Mattei commenta la diffida del fratello al governo Meloni

Rosangela Mattei, nipote del fondatore di una grande azienda energetica, ha commentato con estrema sorpresa la diffida inviata dal fratello al governo. La sua reazione si è concentrata sulla percezione di un atto che definisce come irragionevole e privo di senso. La vicenda riguarda una richiesta ufficiale rivolta alle autorità da parte del familiare del fondatore, che ha suscitato molte discussioni pubbliche.

(Adnkronos) – “Pura follia”. Commenta così con l’Adnkronos Rosangela Mattei, nipote del fondatore dell'Eni Enrico e sorella di Pietro, la notizia della diffida inviata dal fratello a Palazzo Chigi, che da tre anni ha lanciato il Piano Mattei per garantire all’Italia una maggiore autonomia energetica. “Dovremmo essere entusiasti, non fare cause, tantomeno denunce penali”. Rosangela, detta Rosy, 77 anni, è la fondatrice del Museo Mattei di Matelica, allestito nel palazzo di famiglia dove custodisce foto, cimeli e documenti dello zio, “da quando ho 13 anni mi dedico alla tutela della sua memoria”, prosegue, “mio fratello Pietro non se n’è mai occupato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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